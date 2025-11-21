Les activités de la nouvelle édition du festival international “El Helga” dédié à l’huile d’olive ont démarré, vendredi, dans la localité d’Ellès relevant de la délégation de Sers (gouvernorat du Kef), une région réputée pour ses oliveraies séculaires.

Cette édition se présente sous un format renouvelé tout en conservant son esprit originel, étroitement lié aux usages transmis de génération en génération, a indiqué, le directeur du festival Mouadh Harbaoui.

L’événement constitue un rendez-vous annuel majeur, ponctué de conférences scientifiques consacrées aux propriétés nutritionnelles et économiques de l’huile d’olive, de démonstrations équestres et de stands de dégustation et de vente de l’huile locale.

Le programme du festival, qui se poursuit jusqu’au 23 novembre en concomitance avec la campagne de récolte des olives, prévoit une série de rencontres scientifiques et économiques, des expositions d’artisanat et de produits du terroir mettant en valeur le patrimoine local, ainsi que des interventions techniques sur l’entretien des oliveraies, l’analyse des sols et la valorisation de l’huile d’olive.

Des spectacles équestres, des animations folkloriques et des soirées artistiques traditionnelles sont également programmés, en plus d’une caravane de santé organisée par la direction régionale de la santé et l’hôpital local de Sers.

La localité d’Ellès se distingue par la richesse de ses variétés d’oliviers, la qualité exceptionnelle de son huile, et par l’engagement de ses habitants à préserver les huileries traditionnelles ainsi que les méthodes ancestrales de transformation. »