L’équipe d’Allemagne a complété le dernier carré de la Coupe Davis en battant l’Argentine 2-1 dans la nuit de jeudi à vendredi à Bologne, Italie. La rencontre s’est jouée dans un scénario haletant, marqué par un double décisif de haut niveau.

Kevin Krawietz et Tim Puetz, spécialistes allemands du double classés 11e mondiaux, ont offert la victoire à leur pays en battant Horacio Zeballos (5e mondial) et Andres Molteni (25e) 4-6, 6-4, 7-6 (12/10). Les Allemands ont sauvé trois balles de match et remporté un tie-break final très disputé après 2h30 de jeu.

Un début de quart de finale difficile

L’Allemagne avait pourtant mal commencé la rencontre. Son numéro 2, Jan-Lennard Struff, 84e mondial en simple, s’est incliné en deux sets face à Tomas Martin Etcheverry (60e). Ce revers aurait pu compromettre ses chances, mais le succès en double a permis de renverser la situation et de sécuriser la qualification pour les demi-finales.

Les Espagnols également qualifiés

En parallèle, l’Espagne a elle aussi rejoint le dernier carré. Après avoir perdu le premier simple, la sélection dirigée par David Ferrer a remporté les deux matchs suivants contre la République tchèque et retrouve ainsi les demi-finales pour la première fois depuis 2019. Marcel Granollers et Pedro Martinez ont notamment été décisifs dans le double espagnol.

Programme du dernier carré

Le premier duel des demi-finales opposera vendredi la Belgique aux doubles tenants du titre italiens, qui seront privés de leurs deux habituels leaders Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (8e mondial), tous deux forfaits. L’Allemagne affrontera quant à elle l’Espagne dans l’autre demi-finale, dans une confrontation qui promet d’être très disputée entre deux équipes expérimentées.

Perspectives

Ces résultats mettent en lumière la profondeur du plateau actuel de la Coupe Davis et le rôle crucial du double dans le succès des nations. L’Allemagne et l’Espagne, toutes deux sorties de situations compliquées, montreront leur solidité et leur expérience dans la course vers le titre.