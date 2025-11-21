Le milieu défensif brésilien Fernandinho a confirmé sa retraite mercredi soir à Curitiba, à l’âge de 40 ans. L’annonce intervient après un match de charité disputé dans sa ville natale. Le joueur met fin à une carrière de plus de deux décennies, marquée par des titres majeurs au Shakhtar Donetsk et à Manchester City.

Fernandinho a expliqué sa décision aux journalistes. « Il n’y a plus rien qui me motive dans le football, j’ai déjà atteint tout ce que je voulais. Il est maintenant temps de profiter de ma famille », a-t-il déclaré. L’ancien international brésilien souligne ainsi une page qui se tourne après de longues années au plus haut niveau.

Un dernier retour à Curitiba

Sans club depuis décembre 2024, Fernandinho avait quitté l’Athletico Paranaense, où il avait débuté sa carrière professionnelle. Il y était revenu en 2022 après neuf saisons passées en Angleterre. Ce retour lui avait permis de boucler son parcours là où tout avait commencé, dans le sud du Brésil.

Le joueur occupait un rôle de cadre, fort de son expérience en Europe et en sélection. Son départ libre marquait déjà une transition, désormais confirmée par cette annonce officielle.

Des années marquantes en Ukraine et en Angleterre

Fernandinho a construit une grande partie de son palmarès au Shakhtar Donetsk. Avec le club ukrainien, il a remporté six championnats et soulevé la Coupe de l’UEFA en 2009. Ces performances ont façonné son statut de milieu incontournable.

En 2013, il rejoint Manchester City. Sous Pep Guardiola, dont il devient capitaine, il s’impose comme une référence au poste. Ses neuf saisons dans le club anglais se soldent par cinq titres de Premier League, une Coupe d’Angleterre, six Coupes de la Ligue et deux Community Shield. Il dispute également la finale de la Ligue des champions 2021.

Une trajectoire internationale solide

Fernandinho compte 53 sélections et 2 buts avec le Brésil. Il a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2003 et participé aux succès de la Seleção en Copa America, notamment en 2019.

Sa retraite met fin à un parcours reconnu pour sa régularité et son influence dans l’entrejeu. Ses propos laissent entendre une volonté claire d’ouvrir un nouveau chapitre personnel, en dehors des terrains.