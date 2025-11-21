La latéralisation des cyberattaquants s’accélère : en 2024, il ne faut plus que 48 minutes en moyenne pour qu’un intrus progresse dans un système compromis. Pour reprendre l’avantage, les organisations africaines misent de plus en plus sur les services MDR (Managed Detection & Response), qui apportent une expertise opérationnelle 24/7, indispensable pour détecter, contenir et neutraliser les menaces dans des délais très courts.

Ce sujet est au cœur de l’Africa IT Meetings de Marrakech, ainsi que du CyberSecurity Meeting qui se tient actuellement à Oran, où les décideurs soulignent l’urgence d’une cybersécurité plus anticipative et coordonnée.

Pourquoi le MDR s’impose aux côtés de l’XDR ?

Le marché du MDR connaît une croissance rapide (TCAC de 20 %), tirée par quatre tendances structurantes :

Explosion des violations de données : plus de 1,7 milliard de personnes touchées en 2024 (+300 % en un an).

Expansion de la surface d’attaque : télétravail, cloud, IA et IoT élargissent les points d’entrée.

Industrialisation du cybercrime : modèles « crime‑as‑a‑service » et automatisation par IA.

Pénurie de compétences : plus de 4,7 millions de postes en cybersécurité non pourvus au niveau mondial.

Dans ce contexte, le MDR apporte une réponse pragmatique : surveillance continue, chasse aux menaces, réponse rapide aux incidents et accès à une expertise difficile à internaliser.

Pourquoi externaliser et comment choisir la bonne écurie MDR ?

Les attaques survenant majoritairement en dehors des heures ouvrées (86 % durant week‑end ou jours fériés), la surveillance 24/7 devient incontournable. Le MDR permet de contourner les difficultés de recrutement, d’assurer une réactivité immédiate et de réduire significativement l’impact d’un incident.

La rapidité est stratégique, car elle permet de réduire le temps de présence des attaquants (11 jours en moyenne), de limiter la propagation, de diminuer les coûts de remédiation et l’impact business, tout en satisfaisant les exigences réglementaires.

Un partenaire MDR doit offrir plus que du monitoring. Les critères essentiels incluent :

Experts SOC expérimentés opérant comme une extension de l’équipe interne.

Recherche de pointe pour anticiper les menaces émergentes.

Détection boostée par IA pour prioriser les alertes.

Déploiement adapté à l’environnement local.

Couverture étendue : endpoints, réseau, cloud, messagerie.

Intégration fluide avec SIEM / SOAR existants.

De ces événements autour de la cybersécurité en Afrique, un consensus se dégage : la question n’est plus « faut‑il externaliser ? » mais « avec qui bâtir une alliance MDR capable de maintenir l’organisation en pole position face aux attaques ? ».