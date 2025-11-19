Au cours des neuf premiers mois 202, les exportations des secteurs agricole et agroalimentaire vers le marché marocain ont dépassé les 338,5 millions de dinars .

L’huile d’olive et les dattes figurent parmi les produits tunisiens les plus importants destinés à ce marché, selon les données du Centre de Promotion des Exportations (CRPEX).

En effet, le centre a organisé des rencontres professionnelles bilatérales entre une délégation d’acheteurs marocains et des représentants de 20 entreprises tunisiennes opérant dans l’agroalimentaire.

Organisées par le CEPEX, en coordination avec sa représentativité commerciale à Casablanca, ces rencontres se veulent une occasion pour renforcer la présence des produits tunisiens sur le marché marocain et de prospecter les opportunités de coopération et de développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

La visite de la délégation marocaine se poursuit les 19 et 20 novembre. Au programme figurent des visites de terrain auprès de plusieurs entreprises tunisiennes exportatrices de l’huile d’olive, des dattes et des conserves.

L’objectif est de prendre connaissance directement de la qualité des produits alimentaires tunisiens et leur conformité aux normes internationales.