L’Italien Jannik Sinner, numéro 2 mondial, a remporté dimanche son deuxième Masters ATP consécutif en battant son grand rival, l’Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, à Turin.

À 23 ans, Sinner ajoute un 24e titre à son palmarès, dont six cette année. La finale s’est jouée en deux sets serrés : 7-6 (7/4), 7-5. Le duel entre les deux jeunes stars du tennis mondial a tenu toutes ses promesses, avec des échanges intenses et une tension palpable jusqu’au dernier point.

Avec cette victoire, Sinner confirme sa régularité au plus haut niveau et son statut de prétendant aux grands titres en 2026. Le joueur italien s’impose à nouveau face à Alcaraz, soulignant la rivalité déjà très suivie par les amateurs de tennis.