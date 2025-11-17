Tunis accueillera les 22 et 23 décembre une conférence internationale dédiée à « L’entrepreneuriat féminin dans l’économie numérique », visant à renforcer sa reconnaissance et à examiner les défis économiques qui l’accompagnent, selon une note reçue par l’Agence TAP.

Organisée par l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) en partenariat avec la Fédération des Leadership des Femmes Arabes et la Ligue des États arabes, la rencontre rassemblera des représentants de 20 pays arabes et présentera des parcours réussis de femmes entrepreneures et créatrices de start-up.

L’évènement comprendra des ateliers sur des thèmes tels que l’entrepreneuriat féminin arabe, le rôle de l’intelligence artificielle dans le développement entrepreneurial et les perspectives de l’investissement féminin dans l’économie numérique, ainsi que des témoignages de femmes leaders dans le secteur.

Selon les organisateurs, cette conférence permettra de dresser un état des lieux de l’entrepreneuriat féminin dans le numérique, d’identifier ses principaux obstacles, et de partager les expériences innovantes des pays arabes.

L’économie numérique en pleine expansion, offre aux femmes la possibilité de développer leurs projets depuis n’importe quel lieu, contribuant à l’innovation, à l’inclusion sociale et au développement économique durable.

Créée en octobre 2018, l’Union des femmes arabes leaders œuvre à l’unification des politiques et regroupe également des jeunes futures dirigeantes ainsi que des hommes soutenant le leadership féminin.