« Fi Dar Khalti », nouvelle exposition immersive de l’artiste franco-tunisien Fredj Moussa, sera présentée à partir de vendredi au Centre d’art B7L9 à Bhar Lazreg, où elle restera visible du 21 novembre 2025 au 11 janvier 2026.

La Fondation Kamel Lazaar a indiqué que le vernissage se tiendra à partir de 18h00 et que l’espace sera ouvert du mercredi au dimanche, de 11h00 à 19h00.

L’exposition plonge le public dans une maison fictive, Fi Dar Khalti (Chez ma tante), où voix, récits et fragments de mémoire composent un parcours immersif.

Trois chambres sombres accueillent les films Solar Noon, Mirage – The Inner Sea et Land of Barbar, une trilogie qui interroge l’imaginaire maghrébin à travers la lumière du désert, les projections coloniales et les récits transmis. Land of Barba est montré pour la première fois en Tunisie.

Le projet s’inscrit dans la démarche de Fredj Moussa, qui associe film et sculpture pour créer des espaces narratifs hybrides. Un espace de lecture, rassemblant textes et témoignages liés à son travail, accompagne le dispositif.

L’exposition s’inscrit dans la continuité du parcours artistique de Fredj Moussa, dont la pratique mêle film et sculpture pour créer des paysages où fiction et mémoire se rencontrent. Ses œuvres Solar Noon (2022) et Mirage, InnEr Sea (2023–2024) ont été présentées dans des festivals et expositions à l’international.

Né en 1992, passé par le Fresnoy -Studio national des arts contemporains (France)- puis la Villa Médicis (Italie), l’artiste développe une pratique faite de costumes, matériaux récupérés et images filmées. Son travail a été présenté dans plusieurs manifestations internationales, dont la Biennale de Berlin, ainsi que dans des galeries et festivals à l’étranger.