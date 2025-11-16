Le nombre total de permis en cours de validité, à fin septembre 2025, dans le domaines des hydrocarbures, est de 15 dont 14 permis de recherche et 1 permis de prospection, selon le rapport sur “la conjoncture économique (septembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines

Le nombre total de concessions est de 56 dont 44 en production. L’Etat participe, à travers l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolière(ETAP), dans 34 de ces concessions en production, et directement dans trois.

S’agissant des permis de développement, l’observatoire a indiqué qu’à fin septembre 2025, il y a l’achèvement du forage d’un puits ( Chergui CRG-10ST)outre la poursuite de forage d’un puits (Chergui CRG-12 ST))entamé depuis 25 mars 2025.

Pour ce qui est permis d’exploration, l’observatoire a fait savoir que pas de nouvelle opération d’exploration et d’opération d’acquisition sismique jusqu’à cette date.