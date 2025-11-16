Le déficit de la balance commerciale énergétique en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée a baissé, à fin septembre 2025, de 4% à 8389 MD, à fin septembre 2025, selon le rapport sur “la conjoncture économique (septembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une baisse en valeur de 33% accompagnée par une baisse des importations en valeur de 11%.

L’observatoire a précisé que les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir les quantités échangées, le taux de change dollar/dinar ( $/DT) et les cours du Brent.

En effet, au cours du mois de septembre 2025, les cours du Brent ont enregistré une baisse de

6$/bbl par rapport au mois de septembre 2024. A noter que bbl est une mesure de capacité américaine valant environ 158,98 litres.

Au cours de la même période, le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar a enregistré une baisse de 4% par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.