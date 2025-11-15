La liste des films tunisiens sélectionnés par un jury indépendant pour participer aux différentes compétitions officielles lors des Journées cinématographique de Carthage qui auront lieu du 13 au 20 décembre 2025 vient d’être annoncée par les organisateurs.

Compétition Officielle des Longs Métrages de Fiction :

“Where the Wind Comes From” de Amel Guellaty

“La voix de Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania

“Promis Le Ciel” de Erige Sehiri

Compétition Officielle des Longs Métrages Documentaires :

“Le Para-dis” de Majdi Lakhdar

“Notre Semence” d’Anis Lassoued

“On The Hill” de Belhassen Handous

Compétition Officielle des Courts Métrages :

“Le fardeau des ailes” de Rami Jarboui

“Sursis” de Walid Tayaa

“Tomates Maudites” de Marwa Tiba