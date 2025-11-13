La présidence de l’Étoile Sportive du Sahel (ESS) revient désormais à Foued Kacem, vice-président du club, à la suite de la démission officielle de Zoubaier Beya, a annoncé mercredi la formation étoilée dans un communiqué.

La transition intervient après l’expiration du délai légal de rétractation prévu par les statuts du club, confirmant le passage automatique de la présidence conformément à l’article 48 du règlement interne.

Continuité institutionnelle à Sousse

Selon le communiqué de l’ESS, Foued Kacem assurera la présidence jusqu’à la fin du mandat en cours, garantissant ainsi la continuité de la gouvernance du club phare du Sahel.

Cette succession automatique vise à préserver la stabilité institutionnelle du club, actuellement engagé sur plusieurs fronts sportifs, notamment le championnat national et les compétitions africaines.

En parallèle, Ahmed Gafsa a été nommé vice-président en vertu des mêmes dispositions statutaires. Cette désignation vient compléter l’équipe dirigeante, appelée à poursuivre les chantiers entamés sous la présidence de Zoubaier Beya.

Une page se tourne pour Zoubaier Beya

L’ancien international tunisien Zoubaier Beya, figure emblématique de l’ESS, avait annoncé sa démission la semaine dernière, invoquant des motifs personnels. Son départ marque la fin d’une période marquée par des réformes administratives et des efforts de redressement financier.

Sous sa présidence, le club de Sousse avait amorcé une réorganisation interne, tout en renforçant son secteur sportif et la formation des jeunes.

L’ESS face à de nouveaux défis

La nouvelle équipe dirigeante aura pour mission de maintenir la compétitivité de l’équipe première et de poursuivre le développement structurel du club, dans un contexte économique et sportif exigeant.

Les supporters espèrent que cette transition se fera sans heurts et permettra à l’Étoile du Sahel de rester fidèle à son ambition : retrouver les sommets du football tunisien et africain.