La Tunisie et la Roumanie ont signé, mercredi, un programme de coopération culturelle visant à renforcer leurs échanges artistiques, patrimoniaux et scientifiques, a annoncé le ministère des Affaires culturelles.

La signature de cet accord a été effectuée par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et le ministre roumain de la Culture, András István Demeter, en présence de l’ambassadeur de Roumanie à Tunis et de hauts responsables culturels tunisiens.

Le programme prévoit la participation d’artistes aux festivals folkloriques et aux manifestations patrimoniales, l’organisation d’ateliers conjoints dans le domaine du théâtre et des arts de la scène, l’échange de textes et de documents théâtraux, ainsi que le soutien à la coproduction cinématographique et à la participation réciproque aux festivals de cinéma.

Il encourage également la mobilité des artistes plasticiens et la mise en place de résidences artistiques communes, tout en favorisant la coopération dans le domaine du livre et des bibliothèques à travers salons internationaux et échanges de bonnes pratiques.

Enfin, l’accord accorde une attention particulière à la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel, à travers l’échange d’études scientifiques et la coordination des efforts pour sa transmission aux générations futures.

Amina Srarfi a souligné que ce programme reflète « la profondeur des liens culturels tuniso-roumains et traduit la volonté de bâtir des ponts solides entre les deux peuples».

De son côté, András István Demeter a déclaré : « La Tunisie est un partenaire essentiel pour la Roumanie dans la région du Maghreb. Ce programme reflète notre volonté sincère d’approfondir les relations bilatérales et de valoriser la diversité culturelle ainsi que la richesse créative de nos deux peuples. »

Ce nouveau programme s’inscrit dans une coopération culturelle de longue entre les deux pays. Depuis les années 1970, la Tunisie et la Roumanie ont multiplié les échanges d’artistes, la participation à des festivals internationaux et les projets communs dans le domaine du théâtre et du cinéma. Des expositions collectives et des collaborations universitaires ont régulièrement illustré l’engagement des deux pays à valoriser le patrimoine et à promouvoir la diversité culturelle.

Le programme ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les créateurs et les institutions culturelles des deux pays, favorisant la circulation des savoir-faire et le développement de projets conjoints dans les domaines artistiques, patrimoniaux et scientifiques.