Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a jugé mercredi « pas réaliste » d’envisager un retour de Lionel Messi au club catalan en tant que joueur.

Une mise au point après un message de Messi

Interrogé par Catalunya Radio, Laporta a réagi au message publié par l’octuple Ballon d’Or après sa visite surprise au Camp Nou. Le dirigeant a indiqué que le club préparait un hommage à la légende argentine, tout en appelant à ne pas nourrir de faux espoirs auprès des supporters.

« Les choses ne se sont pas terminées comme on l’aurait souhaité. Si cet hommage peut réparer ce qui n’a pas été fait, ce serait une bonne chose. Mais avec l’immense respect que j’ai pour Messi et pour les socios, je crois que spéculer sur un retour en tant que joueur n’est pas réaliste », a-t-il déclaré.

Un lien intact malgré la séparation

Parti du FC Barcelone en 2021 pour des raisons financières, Lionel Messi avait rejoint le Paris Saint-Germain, avant de poursuivre sa carrière à l’Inter Miami.

Dimanche, il avait publié sur Instagram un message dans lequel il évoquait son souhait de « revenir » au Camp Nou, « pas seulement pour faire ses adieux en tant que joueur ».

Laporta a précisé qu’il n’était pas informé de cette visite : « Je ne savais pas qu’il venait, mais le Spotify Camp Nou, c’est chez lui. Je pense que c’était une initiative spontanée et sympathique. »

Un hommage en préparation

Le président du Barça a confirmé que le club « travaille pour organiser un hommage digne » du champion du monde argentin.

L’événement devrait marquer symboliquement la réconciliation entre Messi et le club qui a façonné sa carrière.