Le marché boursier poursuit sur sa lancée, affichant un gain de 0,5 % à 12821 points, et ce, dans un volume bien garni de 23,8 MD.

Les échanges ont profité de la réalisation de 5 transactions de bloc cumulant 16,9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. Elles ont porté sur les titres BT (une transaction pour 9,1 MD), AIR LIQUIDE (une transaction pour 3 MD), POULINA GROUP HOLDING (deux transactions pour 2,8 MD) et UIB (une transaction pour 2 MD).

Le titre SIAME s’est placé au top line. L’action du spécialiste des appareillages électriques a inscrit une envolée de 5,7 % à 2,770 D, dans un flux anémique de 4 mille dinars.

Le titre TUNINVEST poursuit son trend haussier. L’action de la société d’investissement s’est adjugée une progression de 4,5 % à 28,930 D. La valeur a drainé des échanges de 362 mille dinars sur la séance.

Le titre UBCI a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action a enregistré une correction de –1,8 % à 28 D. La valeur a été transigée à hauteur de 17 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SFBT a clôturé la séance sur une note morose. L’action s’est pliée de 0,8 % à 11,950 D. La valeur a amassé un volume global de 318 mille dinars sur la séance.

Le titre BT a chapeauté le palmarès de la séance. L’action de la banque a signé une avancée de 0,7 % à 5,840 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 9,1 MD.