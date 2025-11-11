La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a annoncé, lundi, que le coup d’envoi des deux matches amicaux que disputera le Onze national contre la Jordanie et la Mauritanie, respectivement les 12 et 14 novembre à Radès, a été avancé à 17h45, au lieu de 18h30 initialement prévu.

Objectif des rencontres

Ces deux matches s’inscrivent dans le cadre de la préparation des Aigles de Carthage pour deux compétitions majeures :

Coupe arabe au Qatar : 1er-18 décembre 2025

Coupe d’Afrique des Nations au Maroc : 21 décembre 2025 – 18 janvier 2026

Prochain rendez-vous amical

La sélection tunisienne disputera également un troisième match amical face au Brésil, le 18 novembre à Lille (France), avec un coup d’envoi prévu à 20h30.