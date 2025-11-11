Bill Bazzi, homme politique libano-américain, a été maire de Dearborn Heights (Michigan) de 2021 à 2025 avant d’être nommé en mars 2025 ambassadeur des États-Unis en Tunisie par le président Donald Trump. Sa nomination a été confirmée par le Sénat le 8 octobre 2025 (51 voix contre 47), date à laquelle il a démissionné de la mairie.

Origines et formation

Né au Liban, Bazzi émigre aux États-Unis à l’âge de 10 ans. Installé à Dearborn, il obtient son diplôme au lycée Fordson avant de poursuivre des études en ingénierie aéronautique à l’université Embry-Riddle (Floride), où il décroche une licence et une maîtrise. Il est marié à Nadia Fadel-Bazzi.

Parcours militaire et professionnel

Ancien Marine, Bazzi sert de 1984 à 1988 en service actif, puis dans la Réserve jusqu’en 2016, atteignant le grade de sergent-chef. Déployé dans plusieurs zones sensibles, il totalise 32 ans de service. En 2022, il est honoré comme « Vétéran d’honneur » par la Coalition des vétérans de Detroit. Parallèlement, il mène une carrière dans l’aéronautique et l’automobile : auditeur principal chez Boeing, puis ingénieur chez Ford Motor Company.

À la tête de Dearborn Heights

Élu maire en 2021, Bazzi se distingue par un mandat mouvementé, marqué par des tensions avec le conseil municipal, notamment sur la gestion du service de police et l’adoption des budgets 2024. Malgré une motion de censure et des tentatives de révocation, il conserve son poste jusqu’à sa nomination diplomatique. Son appui à Lena Arzouni pour lui succéder n’a toutefois pas porté ses fruits ; Mo Baydoun, président du conseil municipal, lui a succédé après avoir remporté les élections.

Soutien affiché à Donald Trump

Fervent partisan du Parti républicain, Bazzi soutient Donald Trump dès 2024, qu’il décrit comme un « homme de paix ». Il critique la politique étrangère de l’administration Biden et justifie son ralliement par son désaccord avec la candidature de Kamala Harris, notamment après son alliance avec Liz Cheney, symbole selon lui des interventions militaires américaines au Moyen-Orient.

Bazzi, qui avait déjà voté pour Trump en 2016 et 2020, a pris part à la campagne présidentielle 2024, prononçant un discours remarqué à Grand Rapids peu avant le scrutin.(Source: Wikipédia)