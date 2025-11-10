Le département marketing et management de l’école supérieure de commerce de Tunis (ESCT) annonce le lancement mercredi prochain à 12h d’un hackathon intitulé “CHESS YOUR IA ” pour promouvoir une utilisation éthique et à impacts de l’intelligence artificielle (IA).

“En équipes, les étudiants partiront de problèmes réels proposés par les entreprises partenaires de l’évènement pour concevoir une solution innovante et intégrer une IA éthique et à impacts positifs “, a fait savoir Yacine Slama, directeur du centre de carrières et certification des compétences (4C) à l’ESCT dans une déclaration à l’agence TAP.

Plusieurs ateliers sur le design thinking, le prompting, le critical thiking, le no-code et le prototypage, le storytelling et la communication digitale ainsi que le pitch et les soft skills auront lieu du 19 novembre au 21 janvier 2026. Les participants pourront profiter des opportunités de réseautage avec des recruteurs inspirants, développer des compétences d’avenir et avoir des certificats de participation. Ils pourront également bénéficier de stages et des opportunités d’embauche offertes par les partenaires de l’évènement qui sera couronné par la distribution de prix aux gagnants le 21 janvier 2026.