La première session de formation organisée par le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC) en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté sur « L’intelligence artificielle et ses applications dans les médias » a été clôturée, jeudi.

Des journalistes de médias publics, privés et associatifs, ainsi que des journalistes indépendants ont participé à cette session qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de formation composé de quatre sessions et qui s’étale sur deux mois (Novembre/décembre).

La session en question a permis de former des journalistes en matière d’applications et d’outils d’intelligence artificielle utilisés dans le domaine de médias, a indiqué le directeur de la formation, des recherches et des études à la CAPJC, a souligné Sami Oueslati.

Et d’ajouter que les trois autres sessions devront porter sur la sécurité numérique des journalistes, la vérification de la véracité des informations (Factcheking).

L’objectif est de renforcer les capacités des journalistes afin de les aider dans leur travail journalistique et préserver leur sécurité numérique, tout en favorisant la participation d’un plus grand nombre de journalistes de différentes régions du pays, a indiqué Oueslati.

L’intelligence artificielle joue un rôle croissant dans plusieurs domaines, notamment, les médias et le journalisme mais pose de sérieux défis, tel que le risque d’amplification des informations trompeuses, selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

L’intelligence artificielle offre de nouvelles opportunités aux journalistes telles que la transcription vocale, la génération audio et l’analyse rapide des données selon la fédération internationale des journalistes (FIJ).