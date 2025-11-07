Le président de l’Association tunisienne de chirurgie thoracique et président du premier congrès panarabe de chirurgie thoracique en Tunisie Abdesslem Hentati a souligné vendredi, que la Tunisie a acquis récemment un “robot”, disponible actuellement à l’hôpital universitaire Charles Nicole à Tunis et entamera, prochainement des expériences pilotes pour un nombre d’opérations chirurgicales, y compris la chirurgie thoracique.

Hentati a précisé, au cours des travaux du deuxième jour du congrès panarabe de chirurgie thoracique et du quatrième congrès de la société tunisienne chirurgie thoracique (TTSA) qui se déroulent du 6 au 9 novembre 2025, que la Tunisie a entamé la phase préparatoire pour la réalisation d’une opération de greffe pulmonaire à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax, prévue la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.

De son côté, le directeur général de la santé Walid Naija, a affirmé à l’ouverture du deuxième jour de ce congrès que la Tunisie accorde un intérêt particulier au renforcement de la chirurgie thoracique à travers la création de deux nouveaux services dans cette spécialité: à l’hôpital universitaire Charles Nicole et à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax.

Il a ajouté que le ministère de la santé a entamé la mise en œuvre d’un programme national de chirurgie robotique, notant que la Tunisie est l’un des premiers pays arabes à accorder une place importante à la chirurgie thoracique depuis son lancement en 1951.

“La femme tunisienne est pionnière dans ce domaine et Habiba Djilani est la première femme arabe médecin spécialiste en chirurgie thoracique” a-t-il précisé.

Le directeur général de la santé a indiqué que cette spécialité a contribué, depuis des décennies au rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale et régionale, affirmant que ce congrès témoigne de la confiance dont bénéficient les médecins tunisiens en général et les spécialistes de la chirurgie thoracique en particulier à l’échelle arabe.

Ce congrès qui réunit plus de 300 médecins et chercheurs venus de 18 pays arabes et 9 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique, comprend plus de 60 conférences et 180 articles de recherche.

Il met en lumière le rôle de l’intelligence artificielle dans le dépistage précoce du cancer des poumons, le développement des mécanismes de prise en charge post-opératoire à domicile et le suivi de l’état de santé des patients à distance.