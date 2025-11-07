Un atelier régional consacré à la gouvernance de la sécheresse a appelé à l’établissement d’un diagnostic régional consolidé sur les impacts de la sécheresse et souligné l’urgence d’un cadre d’intervention concerté et multi pays.

Organisé, récemment, à Tunis par le Bureau sous-régional de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique du Nord en partenariat avec l’Union du Maghreb Arabe (UMA), cet atelier s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération régionale pour une agriculture durable et une gestion rationnelle des ressources naturelles.

Y ont participé des délégations des cinq pays du Maghreb composées des points focaux du Comité maghrébin de lutte contre la désertification et du groupe de travail sur la rationalisation de l’utilisation de l’eau, ainsi que des experts en gestion de l’irrigation, planification hydrique et mécanismes de financement.

Les discussions ont conduit à l’identification de priorités communes et d’orientations stratégiques concertées en faveur d’une gouvernance plus efficace et intégrée de la sécheresse.

Les participants ont recommandé l’élaboration d’un programme maghrébin pour la résilience et de poser les bases d’un réseau maghrébin d’experts dédié à la coopération scientifique et technique dans le domaine de la sécheresse.

Ils ont, par ailleurs, exprimé l’engagement autour de la stratégie régionale pour la gestion de la sécheresse à l’échelle du Proche Orient et de l’Afrique du Nord en cours de formulation avec la facilitation de la FAO pour renforcer la concertation et l’adaptation des systèmes agricoles et hydriques aux conditions climatiques actuelles, l’initiation d’une plateforme de prévision et d’alerte précoce et un réseau maghrébin d’experts et de praticiens sur la gestion de la sècheresse.

Les participants ont échangé leurs expériences, présenté des solutions innovantes et évalué les politiques publiques existantes et ont également débattu des moyens de renforcer les dispositifs d’alerte précoce et de planification.

Le chef de cabinet du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Haikel Hechlef a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à soutenir la collaboration avec les pays du Maghreb dans leurs efforts pour renforcer la résilience face à la sécheresse, à travers des politiques communes alignées sur les nouvelles réalités climatiques et socio-économiques, a rapporté la même source.

De son côté, le chargé des terres et de l’eau au Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord, Abdourahman Maki a souligné que la multiplication des épisodes extrêmes met à l’épreuve les systèmes agricoles et les ressources naturelles. Il a souligné dans ce cadre l’urgence d’agir collectivement pour anticiper, s’adapter et protéger les moyens de subsistance des populations rurales.

Il a rappelé de l’engagement de la FAO à accompagner les pays du Maghreb dans la mise en œuvre de politiques et de programmes fondés sur la durabilité, la solidarité régionale et la gestion intégrée des ressources.

Pour le secrétaire General général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), Tarek Ben Salem «Seule une approche régionale fondée sur la solidarité, le partage d’expériences et la coordination des efforts permettra d’y répondre efficacement ».