La Chine a annoncé la suspension de certaines mesures de contrôle des exportations qu’elle avait imposées le 9 octobre 2025. La décision concerne principalement des restrictions élargies sur des matériaux et équipements à base de terres rares, ainsi que sur des composants pour batteries au lithium, a précisé le ministère chinois du Commerce vendredi dans un communiqué officiel.

Durée et mise en œuvre de la suspension

Selon le ministère, ces suspensions sont effectives immédiatement et resteront en vigueur jusqu’au 10 novembre 2026. La mesure intervient dans un contexte mondial où les terres rares et les matériaux pour batteries sont stratégiques pour les industries de haute technologie et la transition énergétique.

Contexte économique et stratégique

La Chine est le principal fournisseur mondial de terres rares et de lithium, deux composantes essentielles pour la fabrication de batteries, d’équipements électroniques et de dispositifs industriels avancés. Les restrictions mises en place en octobre avaient suscité des inquiétudes sur les chaînes d’approvisionnement internationales, notamment pour les fabricants de batteries et de véhicules électriques.

La suspension de ces restrictions est susceptible d’apaiser certaines tensions commerciales et de stabiliser les marchés internationaux. Les analystes estiment que cette décision pourrait avoir un impact sur le prix des matières premières et sur la planification des industries dépendantes de ces matériaux.

Implications pour les acteurs mondiaux

L’annonce chinoise pourrait favoriser la reprise des exportations vers les marchés clés, offrant aux entreprises internationales plus de certitude dans leurs approvisionnements. Cette décision est également perçue comme une réponse aux pressions économiques et diplomatiques exercées par certains pays importateurs.

Le ministère du Commerce chinois a toutefois rappelé que ces mesures restent temporaires et pourraient être réévaluées en fonction de l’évolution du marché et des politiques industrielles nationales.

En résumé, cette suspension représente un mouvement stratégique de la Chine visant à réguler les flux de matériaux critiques tout en maintenant un contrôle sur les ressources stratégiques du pays.