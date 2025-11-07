Au gouvernorat de Siliana, 1264 hectares de tissu forestier ont été détruits par le feu depuis le début de l’année, ce qui représente des pertes estimées à plus de 227 millions de dinars, selon le président de la direction régionale des forêts Sabri Walani.

Il a souligné à l’Agence TAP qu’en moyenne 8 mille hectares de tissu forestier par an sont endommagés à l’échelle nationale, contre 600 hectares par an dans le gouvernorat de Siliana, mettant l’accent sur l’importance du renforcement des opérations de boisement.

Dans ce sens, la même source a fait savoir que 700 hectares sont programmés pour être plantés dans la région, ajoutant que le coup d’envoi de la saison de boisement sera donné dimanche prochain dans la foret de Daman El-Khir (délégation de Bargou) où un gigantesque incendie a eu lieu en 2022.

A noter qu’au gouvernorat de Siliana, les forêts couvrent 12 mille hectares, soit 30% de la superficie de la région, et comprennent notamment des arbres de pin d’Alep, de caroubier, de romarin et de thym.