La situation météorologique s’annonce perturbée à partir de ce jeudi, selon le dernier bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie (INM). Des pluies temporairement orageuses toucheront d’abord les régions de l’extrême nord-ouest avant de s’étendre progressivement au reste du nord et localement au centre, cette nuit et vendredi.

Des précipitations parfois abondantes

Les précipitations seront parfois importantes, notamment sur les zones de l’extrême nord. Les quantités estimées varieront entre 20 et 40 millimètres, selon les prévisions de l’INM. Des chutes de grêle pourraient également survenir localement, accompagnant les épisodes orageux les plus marqués.

Vent fort et rafales lors des orages

Le vent soufflera fort durant cet épisode, avec des rafales pouvant dépasser 70 km/h, surtout lors du passage des cellules orageuses. Ces conditions nécessiteront une vigilance accrue, en particulier dans les zones côtières et les régions exposées aux rafales.

Baisse des températures prévue vendredi

Un rafraîchissement des températures est attendu à partir de vendredi, principalement sur le nord et le centre du pays. Les maximales atteindront environ 15°C sur les hauteurs et varieront entre 18 et 23°C ailleurs. Cette baisse marquera le retour d’un temps plus frais après plusieurs jours de douceur relative.

Conditions maritimes et évolution à suivre

Les conditions en mer devraient également se dégrader sous l’effet du vent fort et des orages, notamment sur les côtes nord. L’INM recommande de suivre les prochains bulletins pour l’évolution de la situation, qui pourrait rester instable jusqu’au début du week-end.