Le ministère de la Santé organise le 8 novembre prochain, la deuxième journée nationale de la santé visuelle et bucco-dentaire en milieu scolaire, dans le cadre de la prise en charge de la santé des enfants en bas âge.

Le ministère a indiqué jeudi dans un communiqué que cette manifestation, organisée en partenariat avec le ministère de l’Éducation et l’association One Day One Dream, cible en particulier les élèves de première année primaire dans 58 écoles prioritaires, dans différentes régions du pays.

Le ministère de la Santé a précisé qu’à cette occasion, des consultations ophtalmologiques seront effectuées et des lunettes seront fournies gratuitement aux enfants souffrant d’une déficience visuelle.

Des consultations bucco-dentaires seront également organisées, ainsi que des séances de sensibilisation et d’éducation à la santé bucco-dentaire.

Cette journée nationale vise à garantir une rentrée scolaire saine pour les élèves et à promouvoir l’égalité des chances en matière d’éducation et de santé dès le plus jeune âge.