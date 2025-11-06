Le CR Bélouizdad reçoit l’USM Alger ce samedi 8 novembre 2025 à 14h30, dans le cadre de la 11ᵉ journée de la D1 Nedjma. Ce derby algérois promet d’être intense entre deux formations proches au classement et désireuses de rester dans le haut du tableau.

Forme et dynamique

Le CRB a connu des résultats mitigés lors de ses derniers matchs, alternant victoires et contre-performances. L’équipe cherche à retrouver une continuité dans le jeu et à s’imposer à domicile.

L’USMA, de son côté, affiche une bonne dynamique, avec plusieurs succès récents qui lui ont permis de recoller au peloton de tête. Sa défense solide reste l’un de ses principaux atouts.

Classement et pression

Avant cette journée, le CR Bélouizdad occupe la 6ᵉ place avec 13 points (3 victoires, 4 nuls, 1 défaite).

L’USM Alger suit de près, 7ᵉ avec également 13 points, mais un match en moins.

Les deux équipes visent le top 5, dominé pour l’instant par le MC Alger (19 pts) et le MC Oran (17 pts). Une victoire pourrait permettre au vainqueur de se relancer pleinement dans la course au podium.

Face-à-face

Lors des cinq dernières confrontations directes, l’USM Alger mène légèrement avec 2 victoires contre 0 pour le CRB, pour 3 matchs nuls.

Les duels ont souvent été serrés et tactiques, avec peu de buts marqués. Le dernier match s’était soldé sur un partage des points.

Joueurs à suivre

Côté CRB, l’efficacité offensive dépendra du duo d’attaque emmené par [à vérifier], capable de faire la différence sur phases arrêtées.

À l’USMA, le milieu [à vérifier] joue un rôle clé dans la transition rapide et la récupération.

Ce qu’on attend du match

Ce derby s’annonce disputé. Le CRB voudra imposer son jeu de possession et son expérience collective, tandis que l’USMA misera sur la vitesse et les transitions.

Un match sous tension, où chaque détail comptera pour s’offrir trois points précieux dans la lutte pour les premières places.