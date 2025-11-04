Le jury du Prix littéraire Abou el Kacem Chebbi / Banque de Tunisie du roman arabe (édition 2025) a annoncé la short list des œuvres sélectionnées pour cette année, comprenant quatre romans de trois pays, l’Egypte (2), l’Algérie et l’Irak.

Selon un communiqué du comité d’organisation, certaines œuvres ont été retirées de la sélection, après qu’il a été constaté qu’elles avaient été proposées à d’autres concours au cours de la même période, ce qui contrevient aux conditions de participation au prix.

Le roman lauréat sera proclamé le 22 novembre 2025 lors d’une cérémonie organisée au Centre des arts, de la culture et de la littérature (CACL), Ksar Said au Bardo.

Outre l’annonce du roman primé, la cérémonie de cette distinction littéraire annuelle comprendra également la remise du Prix d’honneur, décerné chaque année à une personnalité ayant marqué le champ de la pensée et de la culture dans le monde arabe.

Pour rappel, le lauréat de ce prix honorifique en 2024 était le penseur, académicien et intellectuel tunisien Abdelmajid Charfi.