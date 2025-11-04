L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre et icône du football mondial, David Beckham, a été anobli par le roi Charles III lors d’une cérémonie officielle au château de Windsor. Ce titre de chevalier vient saluer sa contribution exceptionnelle au football et son engagement philanthropique.

Un honneur personnel et familial

Visiblement ému, Beckham, 50 ans, a qualifié cette distinction de « moment très important » pour lui et sa famille.

« Vous savez, j’ai grandi dans un milieu très modeste de l’East End londonien, rêvant toujours de devenir footballeur professionnel. Et me voilà maintenant au château de Windsor, recevant le titre de chevalier. Difficile de faire mieux », a-t-il confié après la cérémonie.

Nommé en 2024 ambassadeur de la King’s Foundation, une organisation créée par Charles III en 1990 et dédiée à l’éducation et aux actions sociales, Beckham voit son parcours salué pour ses valeurs d’engagement et de transmission.

⚽ Une carrière exemplaire

Formé à Manchester United, Beckham a fait ses débuts en Premier League en 1995. Avec le club mancunien, il a remporté six titres de Premier League, deux FA Cups et surtout la Ligue des champions en 1999, année du triplé historique (Premier League, FA Cup, Ligue des champions).

Sous le maillot des Three Lions, il a cumulé 115 sélections, dont 59 en tant que capitaine, et marqué 17 buts. Il a participé à trois Coupes du monde (1998, 2002, 2006) et à deux Euros (2000, 2004).

Après Manchester United, Beckham a poursuivi sa carrière dans plusieurs grands clubs : Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy et Paris Saint-Germain, avant de prendre sa retraite en 2013.

Du sportif à l’homme engagé

Devenu Sir David Beckham, il continue d’œuvrer dans le domaine caritatif, notamment à travers des programmes liés à l’éducation et à la jeunesse. Son anoblissement consacre un parcours complet, entre excellence sportive et engagement sociétal.