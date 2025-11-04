Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich ce mardi 4 novembre au Parc des Princes pour la 4ᵉ journée de la Ligue des champions. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 et la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Foot.

Duel au sommet

Le PSG et le Bayern dominent leur championnat respectif et affichent le même parcours parfait en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont remporté leurs trois premiers matchs, inscrivant 13 buts : 4-0 face à l’Atalanta, 2-1 à Barcelone, puis 7-2 à Leverkusen. Ousmane Dembélé fait son retour, mais Désiré Doué est forfait sur blessure, tandis qu’Illya Zabarnyi, expulsé lors du dernier match, est suspendu.

En face, le Bayern Munich de Vincent Kompany présente le même bilan, mais une différence de buts légèrement inférieure. Les Bavarois restent sur trois succès convaincants contre Chelsea (3-1), Paphos (5-1) et Club Bruges (4-0). Leur atout majeur, Harry Kane, totalise déjà cinq réalisations dans la compétition.

Un affrontement au sommet donc, entre deux formations invaincues et candidates sérieuses au titre européen.

📅 Date : Mardi 4 novembre 2025

🕘 Heure : 21h00

📺 Chaîne : Canal+ Foot