Les hommes de théâtre Anouar Chaafi et Fadel Jaziri sont à l’honneur à la salle du 4e Art à Tunis dans le cadre de la 3e édition du festival national du théâtre tunisien, « Saisons de la création », organisée du 24 octobre au 8 novembre 2025.

Du 3 au 8 novembre, la salle Rached Manai accueille des projections gratuites d’œuvres marquantes des deux créateurs disparus en 2025. La section “Ecrans des saisons » propose une sélection de films et de documentaires retraçant leurs principales créations théâtrales et cinématographiques.

La programmation s’est ouverte lundi soir avec la diffusion d’extraits d’un séminaire intellectuel réunissant les deux artistes lors de l’édition précédente des Saisons de la création (7-14 novembre 2024), où ils avaient présenté leur lecture de la scène théâtrale tunisienne.

Le public a également assisté à la pièce “Or Not to Be» (Ou ne pas être) d’Anouar Chaafi, une adaptation de quatre œuvres de William Shakespeare (Othello, Roméo et Juliette, Hamlet et Le Roi Lear). Ecrite par Boukthir Douma, cette pièce de 50 minutes a été produite en 2016 par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Médenine, créé par Chaafi.

Artiste et metteur en scène et critique, Anouar Chaafi est décédé le 30 avril dernier, à 60 ans, après un long combat contre la maladie. Figure du théâtre expérimental, il laisse une œuvre riche de plus de vingt pièces dont « Le Cauchemar d’Einstein », inspirée d’un texte de Kamel Ayadi, sa dernière création.

Artiste pluridisciplinaire, Fadhel Jaziri, – comédien, metteur en scène, producteur de théâtre, de spectacles musicaux et de films, est décédé le 11 août dernier à 77 ans. En près de cinq décennies, il a profondément marqué la création artistique tunisienne, en naviguant aisément entre théâtre, cinéma et arts de spectacles. Un spectacle intitulé “Arboun 3 ” clôturera le festival en hommage à sa mémoire.

Cette 3e édition des « Saisons de la création » se déroule en deux temps, entre Tozeur et Tunis, sous le signe de la décentralisation culturelle et du renouveau de la scène théâtrale nationale.

Quatorze spectacles produits en 2025 sont programmés dans la compétition officielle, à la salle du 4e art et à l’auditorium du palais du théâtre El Halfaouine, en plus d’une riche programmation parallèle.

Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette manifestation est organisée par le Théâtre national tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA).