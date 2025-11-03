Dans une chronique diffusée sur BFM Business, Annalisa Cappellini analyse la montée en puissance de Zohran Mamdani, candidat socialiste et favori pour la mairie de New York. Né en Ouganda dans une famille d’origine indienne et musulman pratiquant, Mamdani représente une Amérique jeune, multiculturelle et socialement engagée. Son profil tranche avec celui des responsables politiques traditionnels, incarnant une gauche urbaine ancrée dans les réalités économiques et identitaires de la métropole.

Une candidature porteuse d’un projet inclusif

Installé dans le Queens, Mamdani défend une politique centrée sur le coût de la vie, la justice sociale et la diversité. Son programme prévoit un encadrement des loyers, la gratuité des transports publics et des crèches, ainsi qu’un réseau municipal d’épiceries de proximité. Ces propositions visent à réduire les inégalités croissantes dans une ville où les classes populaires peinent à se maintenir. Sa communication multilingue et son approche participative séduisent une génération d’électeurs issus des diasporas.

Trump, figure d’opposition identitaire

En face, Donald Trump se positionne comme son principal opposant symbolique. L’ancien président multiplie les critiques contre Mamdani, remettant en cause son origine et son appartenance religieuse. Il dénonce également son programme socialiste, qu’il assimile à un projet « anti-américain ». Cette confrontation dépasse les frontières new-yorkaises : elle illustre les lignes de fracture idéologiques et culturelles qui traversent le pays depuis plusieurs années.

Un duel emblématique des clivages nationaux

Le face-à-face entre Mamdani et Trump cristallise deux visions de l’Amérique. D’un côté, une société urbaine, diversifiée et progressiste, portée par une nouvelle génération politique. De l’autre, un camp conservateur attaché à une identité nationale homogène et à la défense des valeurs traditionnelles. Cette opposition reflète les tensions sociales qui alimentent la polarisation du débat public américain, notamment autour des questions d’immigration, de religion et d’équité économique.

Une résonance au-delà de New York

La candidature de Mamdani dépasse le cadre municipal. Elle interroge la capacité du Parti démocrate à intégrer pleinement son aile gauche dans un contexte national encore marqué par les divisions. Pour Annalisa Cappellini, ce duel symbolique révèle un pays en quête de repères, où chaque élection locale devient un test pour l’avenir du modèle démocratique américain.