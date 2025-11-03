Une Journée culturelle tunisienne s’est tenue le 1er novembre 2025 sur la place « Piazza Bologna » à Palerme, dans le cadre des Journées économiques et culturelles organisées par le Consulat de Tunisie du 31 octobre au 2 novembre.

L’événement, organisé en collaboration avec le Gouvernement régional de Sicile et la Mairie de Palerme, a été marqué par la participation du Consul de Tunisie à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, aux côtés du préfet de la ville, Massimo Mariani.

La journée a débuté par un spectacle folklorique tunisien, suivi de discours saluant les liens historiques entre la Tunisie et la Sicile. Les deux responsables ont souligné le rôle de cette initiative dans le renforcement de l’identité culturelle de la communauté tunisienne en Italie et dans la promotion des relations bilatérales.

Un stand culturel et gastronomique, mis en place en partenariat avec l’association « Rouafed pour les arts et les cultures », a présenté des costumes traditionnels, de la céramique artisanale et des spécialités culinaires tunisiennes. Un concert de musique « Malouf » est également venu animer l’événement. L’exposition proposait aussi des supports promotionnels mettant en valeur le tourisme et le patrimoine des différentes régions de la Tunisie.