L’exposition “Scènes : La théâtralisation dans l’œuvre de Adel Megdiche” réunissant 32 œuvres de divers formats et techniques sont actuellement exposées aux cimaises de la Salle le 4ème Art à Tunis, en hommage à cet artiste plasticien (1949-2022) qui a marqué les Beaux-Arts en Tunisie.

Le public peut ainsi découvrir des peintures de divers formats et techniques allant du brou de noix à l’acrylique, sa matière de prédilection de diverses périodes de sa carrière.

Cette exposition est repartie sur trois périodes avec les figures et les personnages, la période surréaliste et abstraite, et la période authentique avec les formes et les motifs géométriques de l’artiste Adel Megdiche, explique à l’agence TAP la commissaire de l’exposition et directrice générale du Musée National d’art Moderne et Contemporain (MACAM) Ahlem Boussandel.

S’agissant du choix de ces œuvres qui ne représentent pas en majorité la théâtralisation au sens pur du terme avec la présence d’œuvres abstraites et surréalistes, Ahlem Boussandel déclare que ce choix est un hommage à la diversité de des ses œuvres et influences de l’artiste.

Avec des titres évocateurs tels que “Trames” ou “Composition aux signes”, ces tableaux représentent un bref aperçu des œuvres magistrales et flamboyantes que l’artiste avait peint durant sa carrière lancée après un passage à vide à ses débuts lorsqu’il embrassait le surréalisme et l’abstrait que le public tunisien ne savait pas encore réellement apprécier.

Cette exposition, qui a démarré le 1ᵉʳ novembre 2025 se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2026, à la Salle Le 4ème Art à Tunis, est une initiative du Théâtre National Tunisien (TNT), en collaboration avec le Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM), dans le cadre de la 3ème édition du Festival National du Théâtre Tunisien “Saisons de la Création” (du 24 octobre au 8 novembre 2025).

Cet hommage se poursuit également avec une rencontre-débat autour de l’exposition “Scènes, la théâtralisation dans l’œuvre de Adel Megdiche”, le 7 novembre 2025 à La Salle le 4ème Art à 11h en présence notamment d’artistes et personnes qui l’ont côtoyé dans son parcours professionnel ou personnel à l’instar de Saber Bahri, Habib Bida, Sami Ben Ameur et Wahid Saafi.