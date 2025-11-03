Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti participe, samedi, à la cérémonie d’inauguration officielle du Grand Musée Égyptien (GEM) qui dévoilera les plus grands trésors de la civilisation égyptienne antique.

Sa participation intervient sur instruction du Président de la république, Kaïs Saïed, et en réponse à l’invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, indique un communiqué du ministère publié dans l’après-midi.

“La présence du ministre à cette cérémonie reflète la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent la Tunisie et l’Égypte”, souligne le ministère, ajoutant que « la Tunisie tient à partager avec l’Égypte la célébration de cette réalisation culturelle d’envergure mondiale, incarnant l’héritage de la civilisation égyptienne”.

Près de 80 délégations officielles sont attendues au Caire pour prendre part à l’inauguration du « Grand Egyptian Museum », dédié à la civilisation pharaonique, dont la création a été annoncée en 1992.

Après 20 ans de travaux, le Grand Musée Égyptien ouvrira officiellement ses portes au public le 4 novembre.