L’artiste plasticien Walid Zouari a remporté le Grand prix des arts plastiques de la Ville de Tunis pour son œuvre intitulée « Visages sur le mur de la mémoire ».

Le deuxième prix a été attribué à l’artiste Nasreddine Farhati pour son œuvre « Mieux vaut attendre que d’espérer ».

L’annonce des lauréats a eu lieu vendredi soir, lors d’une cérémonie organisée au Palais Kheireddine à la Médina de Tunis, à l’occasion du vernissage de l’exposition annuelle du Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques.

L’événement s’est déroulé en présence de nombreux artistes plasticiens et amateurs d’art.

À cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs artistes s’étant distingués par leur contribution à l’enrichissement de la scène plastique nationale, dont Faouzia Hichri, ainsi que les regrettés Abdelhamid Hajjam et Hammadi Ben Saad.

Organisée du 31 octobre au 30 novembre, l’exposition présente 130 œuvres couvrant diverses disciplines – peinture, gravure et sculpture – reflétant la richesse des expériences artistiques et la diversité des approches esthétiques des artistes participants.

Ouvert à tous les styles et toutes les techniques, ce rendez-vous s’inscrit dans la dynamique artistique de la capitale et dans la volonté d’encourager la création. La priorité est accordée aux artistes professionnels tunisiens, tandis que les amateurs et non-Tunisiens peuvent exposer hors concours.

Doté de 10 000 dinars, le Grand prix des arts plastiques de la Ville de Tunis est organisé par la Municipalité de Tunis, qui conserve les œuvres primées.

Créée en 2019 après une interruption survenue en 2011, cette initiative vise à encourager la créativité artistique et à affirmer le rôle précurseur de la Mairie dans le paysage culturel tunisien. Elle constitue aujourd’hui l’une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine des arts plastiques en Tunisie.