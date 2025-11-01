Selon les données publiées par la Bourse de Tunis, plusieurs entreprises issues de secteurs variés ont enregistré une baisse notable de leurs revenus à la clôture du troisième trimestre 2025.

SIMPAR en forte baisse

La société SIMPAR a subi le recul le plus important, avec une chute de 78,5 % de son chiffre d’affaires. Cette contre-performance en fait la plus forte baisse du trimestre parmi les sociétés cotées.

Repli dans l’industrie et la construction

D’autres entreprises ont également connu un ralentissement de leur activité. EUROCYCLES a enregistré une baisse de 13,1 % de ses revenus, tandis que CARTHAGE CEMENT a vu son chiffre d’affaires reculer de 11,8 %.

STIP poursuit son recul

Enfin, la STIP, spécialisée dans la fabrication de pneus, a affiché une diminution de 11 % de ses revenus sur la période. Ces évolutions traduisent des tendances contrastées au sein du marché, certains secteurs continuant de faire face à des conditions d’exploitation difficiles.