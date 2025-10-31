Tunis, le 31 octobre 2025 — La marque OPPO a présenté ce vendredi son nouveau smartphone OPPO A6 Pro, disponible en versions 5G et 4G, lors d’un événement.

Ce modèle vient enrichir la gamme de la marque avec un appareil associant performance, robustesse et élégance.

Une batterie ultra-endurante et une charge express

Le OPPO A6 Pro se distingue par sa batterie de 6 500 mAh compatible avec la technologie de charge rapide SUPERVOOC™ de 80 W.

Cette innovation permet une recharge complète en 50 minutes seulement, offrant jusqu’à 26 heures d’appels et plus de 19 heures de lecture vidéo.

Selon OPPO, la batterie conserve plus de 80 % de sa capacité initiale après cinq ans d’utilisation normale, garantissant une durabilité exceptionnelle.

Puissance, design et résistance à l’eau

Côté performances, le smartphone embarque 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, le tout dans un boîtier élégant de 185 grammes (158,2 mm x 75,02 mm).

Sa conception robuste lui vaut la certification IP69, attestant d’une excellente résistance à l’eau et à la poussière.

Le téléphone est également équipé d’un capteur photo principal de 50 Mpx, conçu pour offrir des clichés nets et lumineux dans toutes les conditions.

Une expérience immersive pour les invités

Lors du lancement, OPPO a installé un espace expérimental où les invités et les journalistes ont pu tester le nouvel A6 Pro, évaluer sa résistance à l’eau et à la chaleur, et découvrir ses principales innovations techniques.

Prix et disponibilité en Tunisie

Selon Jihad Moez, responsable marketing chez OPPO, le OPPO A6 Pro sera commercialisé en Tunisie au prix de 999 dinars pour la version 4G et 1 199 dinars pour la version 5G.