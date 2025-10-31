Peut-on commencer à se familiariser avec une nouvelle langue… avant même d’être né? Une équipe de chercheuses en neuropsychologie vient de montrer que oui: faire entendre à un fœtus une langue étrangère quelques semaines durant la grossesse suffirait à moduler ses réseaux cérébraux du langage. Dès les premières heures de vie, le traitement de la langue étrangère à laquelle il a été soumis suivrait le même patron que le traitement de sa langue maternelle, alors qu’une langue avec laquelle le nouveau-né n’aurait jamais été en contact serait traitée différemment dans son cerveau.

Cette étude a bénéficié d’une subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Elle a fait l’objet d’un article scientifique dans la revue Communications Biology dont les auteures principales sont Andréanne René et Laura Caron-Desrochers, doctorantes en psychologie à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, dirigées par la professeure Anne Gallagher.