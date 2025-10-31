La professeure Hanan Bouaziz, spécialiste en chirurgie oncologique à l’hôpital universitaire Salah Azaiez, a souligné que le cancer du sein chez les hommes est rare mais possible, précisant que 1 % des personnes atteintes de ce type de cancer sont des hommes.

La spécialiste a remarqué que les hommes atteints d’un cancer du sein ignorent souvent la masse apparente dans leur sein (d’autant plus qu’elle n’est pas douloureuse), pensant qu’il s’agit d’un furoncle, et se contentent d’appliquer des pommades locales dans l’espoir qu’elle disparaisse en quelques semaines, ce qui permet à la tumeur cancéreuse de se développer davantage, réduisant ainsi les chances de survie à cette maladie maligne.

Elle a ajouté qu’une autre catégorie d’hommes atteints d’un cancer du sein se rendent rapidement compte qu’ils sont atteints de cette maladie, mais qu’ils hésitent beaucoup avant de se soumettre à une opération pour retirer la tumeur cancéreuse, par honte et par crainte de la stigmatisation et du harcèlement dont ils pourraient être victimes.

La spécialiste a appelé les hommes à consulter immédiatement un médecin spécialisé en cas d’apparition de masse ou de changement de couleur ou de forme de la peau du sein ou du mamelon, précisant que l’apparition de ces symptômes ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un cancer du sein et qu’il peut s’agir d’une simple éruption cutanée, d’une inflammation, d’une maladie de la peau ou peut-être d’une tumeur bénigne.

La spécialiste a conclu qu’il était nécessaire de mettre l’accent, dans les campagnes de sensibilisation et d’information destinées aux hommes et aux femmes, sur le fait que le cancer du sein peut également toucher les hommes, soulignant que la majorité des hommes l’ignorent complètement et ne se soumettent pas à des examens réguliers comme les femmes pour le dépistage précoce du cancer du sein, ce qui complique la situation lorsque la maladie est découverte tardivement, selon son estimation.