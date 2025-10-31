Le géant américain des puces Nvidia a annoncé vendredi un plan d’envergure pour déployer jusqu’à 260 000 unités de traitement graphique (GPU) en Corée du Sud, en collaboration avec le gouvernement et plusieurs entreprises majeures du pays. L’objectif est de construire des usines d’intelligence artificielle (IA) et de renforcer la position de la Corée comme centre mondial de calcul IA.

Partenariats stratégiques avec les acteurs industriels

Selon l’agence Yonhap, Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group et Naver Cloud Corp. installeront leurs propres centres de calcul IA équipés des derniers GPU Blackwell de Nvidia. Chaque entreprise déploiera jusqu’à 50 000 GPU, à l’exception de Naver Cloud qui en installera 60 000, portant le total à 260 000 unités.

Le gouvernement coréen allouera jusqu’à 50 000 GPU supplémentaires pour la création d’une plateforme nationale d’“IA souveraine”, destinée à entraîner de grands modèles de langage (LLM) adaptés à la langue coréenne et à des applications industrielles.

Capacité de calcul et ambitions nationales

Cette initiative portera la capacité totale de GPU installés en Corée de 65 000 à plus de 300 000 unités, faisant du pays l’un des principaux centres mondiaux de calcul IA hors des États-Unis. Nvidia souligne que l’infrastructure basée sur l’architecture Blackwell permettra de renforcer la recherche en IA et les applications industrielles locales.

Usages industriels et applications spécifiques

Samsung utilisera sa nouvelle usine d’IA pour accélérer la fabrication de semi-conducteurs , via des simulations de jumeaux numériques et la robotique intelligente, avec les plateformes NeMo , CUDA-X et Omniverse de Nvidia.

Hyundai Motor emploiera ses 50 000 GPU pour l’entraînement de modèles IA destinés à la conduite autonome, à la robotique et aux usines intelligentes , dans le cadre d’un co-investissement d’environ 3 milliards de dollars avec le gouvernement sud-coréen.

Nvidia prévoit également de développer des réseaux d’accès radio 6G basés sur l’IA, ouvrant la voie à un système sans fil de nouvelle génération.

Rencontres stratégiques à Séoul

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, arrivé jeudi en Corée, a rencontré les présidents de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, et de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, pour finaliser les collaborations. Les détails financiers des accords n’ont pas été rendus publics.