L’Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial et tenant du titre, a validé jeudi soir son billet pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris. Sur le court central, il a dominé l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial) en deux sets maîtrisés (6-2, 6-4).

Cette victoire, la sixième en sept confrontations face à l’Espagnol, confirme la bonne dynamique du joueur allemand après un début de tournoi hésitant.

Une victoire solide après un début de tournoi prudent

Mercredi, Zverev avait dû batailler contre l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (49e), avant de s’imposer au deuxième tour. Cette fois, il a retrouvé son rythme et son agressivité habituelle, s’appuyant sur un service efficace et une grande constance du fond de court.

Finaliste de l’ATP 500 de Vienne dimanche dernier, Zverev semble progressivement retrouver le niveau qui lui avait permis de triompher à Paris en 2024.

Un choc attendu face à Daniil Medvedev

En quart de finale, Zverev retrouvera une vieille connaissance, le Russe Daniil Medvedev, ancien numéro 1 mondial et actuel 13e à l’ATP. Le duel promet d’être serré entre deux joueurs au style contrasté mais à l’expérience comparable sur les grands rendez-vous.

Medvedev s’est qualifié plus tôt dans la soirée en renversant l’Italien Lorenzo Sonego (45e). Le Russe a concédé le premier set (3-6) avant de s’imposer au terme d’un match accroché (7-6 [7/5], 6-4). Lauréat mi-octobre de son premier titre depuis plus de deux ans à Almaty (Kazakhstan), il semble lui aussi retrouver de la confiance.

Duel de relance au sommet

Ce quart de finale entre Zverev et Medvedev s’annonce comme l’un des chocs du tournoi. Les deux hommes, champions confirmés du circuit ATP, ont souvent croisé le fer dans les grands rendez-vous. Leur affrontement vendredi pourrait peser dans la course au Masters de fin d’année, où chaque point compte.