L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a terminé le troisième trimestre 2025 sur une progression de 24,62 %, selon les données publiées par la place financière. À la même période de 2024, l’indice affichait une hausse de 13,77 %, traduisant une accélération marquée du marché tunisien sur un an.

Tunindex20 en forte hausse

L’indice Tunindex20, regroupant les vingt plus grandes capitalisations, a suivi la même tendance haussière. Il a enregistré une performance de 26,43 % à fin septembre 2025, contre 15,71 % à la même période de 2024. Cette évolution reflète une progression soutenue des valeurs phares de la cote tunisienne.

Dix secteurs dans le vert

Sur les douze indices sectoriels suivis par la Bourse de Tunis, dix ont clôturé le troisième trimestre sur des performances positives. Les meilleures hausses ont concerné le secteur des Services aux consommateurs et celui de la Distribution, chacun en progression de 54,42 %, ainsi que le secteur des Services financiers, en hausse de 39,65 %.

Bâtiment et industries en repli

Deux secteurs ont toutefois affiché des résultats négatifs. L’indice du Bâtiment et Matériaux de construction a reculé de 4,94 %, tandis que l’indice des Industries a enregistré une baisse de 1,61 %. Ces replis modèrent légèrement la performance globale du marché, restée néanmoins largement orientée à la hausse sur les neuf premiers mois de l’année.