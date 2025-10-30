La Délégation régionale des affaires culturelles de Gafsa, en collaboration avec la Direction générale de l’action culturelle (DGAC), organise le vendredi 31 octobre 2025 la 35ème édition du Festival régional de théâtre des maisons de culture, des maisons de jeunes et des établissements universitaires, et ce, au Complexe culturel Ibn Mandhour et au Centre des arts dramatiques et scéniques de Gafsa.

Cette édition qui se déroulera dans le district 4 (gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Tozeur et Gafsa,) est placée sous le thème “Le théâtre, miroir de la société : examiner les comportements à risque, prévenir les éventuels dérives”.

Le festival vise à encourager davantage les clubs de théâtre des maisons de culture, des maisons de jeunes et des établissements universitaires à innover et à créer, tout en consolidant la culture du dialogue et de l’expression scénique auprès des jeunes et des adolescents.

Le programme prévoit des compétitions théâtrales dans plusieurs catégories, notamment le théâtre de marionnettes, l’interprétation solo et le théâtre de rue, avec la participation de nombreux clubs culturels issus des gouvernorats du district 4.