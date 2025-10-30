La Tunisie a conclu mercredi sa participation aux championnats d’Afrique d’aviron de plage à East London à une brillante deuxième place, totalisant 12 médailles : 5 d’or, 5 d’argent et 2 de bronze.

Cette performance confirme la montée en puissance de l’aviron tunisien sur la scène continentale.

Cinq médailles d’or pour la Tunisie

Les médailles d’or ont été remportées par Khadija Krimi au skiff dames seniors, et Mohamed Rayane Hafsa au skiff hommes U23.

Les deux athlètes se sont également distingués ensemble en décrochant l’or au double mixte seniors.

La paire Mohamed Krimi – Iheb Laghouan a brillé dans le double sculls garçons U23, tandis que Iheb Laghouan s’est imposé au skiff hommes juniors.

Cinq médailles d’argent pour compléter la moisson

La Tunisie a aussi obtenu cinq médailles d’argent.

Mohamed Rayane Hafsa a pris la deuxième place du skiff hommes seniors, alors que Yoldez Othmani a décroché l’argent au skiff juniors.

Le double mixte juniors formé par Iheb Laghouan et Yoldez Othmani, le double filles U23 de Yosr Hedhli et Yoldez Othmani, ainsi que le double seniors filles de Salma Dhaouadi et Sarra Zammali, complètent cette série de podiums.

Deux médailles de bronze pour clore la compétition

Les médailles de bronze sont revenues au duo Ghaith Kadri – Fédi Ben Hammouda en double sculls seniors garçons, et à la paire Mohamed Krimi – Yosr Hedhli dans le double mixte U23.

Avec ces 12 distinctions, la Tunisie signe une performance collective remarquable, marquée par la régularité de ses rameurs dans plusieurs catégories d’âge et de spécialité.

Prochain rendez-vous : l’aviron classique à Roodeplaat Dam

Les championnats d’Afrique d’aviron classique prendront le relais les 1er et 2 novembre à Roodeplaat Dam, près de Tshwane (Afrique du Sud). L’équipe tunisienne y visera de nouveaux podiums pour confirmer sa position parmi les meilleures nations africaines.