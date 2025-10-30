La France, tout comme le reste de l’Europe accuse un retard fou en matière d’intelligence artificielle (IA), et ce en comparaison avec la Chine et les Etats Unis. Pour rattraper ce retard la France mise sur le sud de la méditerranée et l’Afrique pour y recruter des talents en matière d’IA. La démarche est simple : elle investit dans des clubs IA, aide les qualifications numériques à développer leurs projets et les accueille ensuite sur son sol pour se développer à l’international et lever des fonds.

Dans cette perspective, l’ambassade de France en Tunisie a accueilli, le 22 octobre 2025, la première session du club IA organisée par Business France Tunisie ( structure publique française qui accompagne les entreprises françaises à l’étranger).

La session a réuni une trentaine d’acteurs de l’écosystème franco tunisien en matière d’IA et du numérique (startups, grandes entreprises industrielles, sociétés de services numériques aux côtés de Business France , de la French tech et de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC).

Le lancement de ce club IA a quelques semaines du 2ème forum méditerranéen de l’IA (FMIA), prévu pour les 20 et 21 novembre 2025 à Tunis s’inscrit dans l’ambition de créer des synergies concrètes , favoriser les partenariats technologiques et commerciaux et accompagner internationalement des entreprises IA.

