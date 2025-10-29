Un tournant stratégique pour l’intelligence artificielle mondiale.

Microsoft a annoncé mardi avoir conclu un nouvel accord majeur avec OpenAI, marquant une étape clé dans leur collaboration autour de l’intelligence artificielle. L’entreprise fondée par Sam Altman adoptera le statut de société d’utilité publique, tandis que Microsoft détiendra une participation de 135 milliards de dollars, soit environ 27 % du capital.

Vers une restructuration d’OpenAI

Ce changement de statut vise à donner à OpenAI une structure plus durable et indépendante, conciliant mission d’intérêt général et développement commercial. Selon Microsoft, cette opération ouvre la voie à une éventuelle introduction en bourse de la startup, désormais l’un des acteurs centraux du secteur de l’IA générative.

À l’ouverture de Wall Street, l’action Microsoft a bondi de 3,19 %, reflétant la confiance des marchés dans la solidité du partenariat et les perspectives de croissance qui en découlent.

Un accord massif sur les services cloud

En parallèle, Microsoft et OpenAI ont signé un contrat de 250 milliards de dollars portant sur l’achat de services d’informatique dématérialisée Azure.

OpenAI s’engage ainsi à utiliser l’infrastructure de Microsoft pour héberger et déployer ses modèles d’IA. En contrepartie, Microsoft renonce à son droit de préemption exclusif pour fournir des services cloud à la startup.

Des droits prolongés jusqu’en 2032

L’accord précédent liait Microsoft à OpenAI jusqu’en 2030, ou jusqu’à l’atteinte d’une hypothétique intelligence artificielle générale (AGI).

Les droits de propriété intellectuelle du géant américain sont désormais prolongés jusqu’en 2032, même si OpenAI affirme avoir atteint un niveau d’IA proche de l’AGI — une déclaration que des experts indépendants sont actuellement chargés d’évaluer.

Une alliance à long terme

Cette refonte contractuelle consolide un partenariat commencé en 2019 et devenu central pour l’écosystème de l’IA.

Microsoft confirme ainsi sa stratégie d’intégration profonde de l’intelligence artificielle dans ses produits, tout en soutenant la croissance d’un acteur désormais structuré comme entreprise d’intérêt public mondiale.