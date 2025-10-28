Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a indiqué, lundi, que le Parlement se penchera, prochainement, sur l’examen de plusieurs nouveaux projets de loi ainsi que sur les débats relatifs au budget de l’Etat pour l’exercice 2026 avant son adoption.

Présidant, lundi, la Conférence des présidents, Bouderbala a précisé que les travaux des commissions chargées de l’examen du budget de l’Etat seront ouverts aux médias, indique un communiqué de l’ARP.

A l’ouverture des travaux de cette Conférence Bouderbala a affirmé que cette décision s’inscrit dans le cadre de la volonté du Parlement d’informer l’opinion publique des débats constructifs qui se tiennent à l’hémicycle du Bardo.

Il a, par ailleurs, souligné que la concrétisation du slogan de « révolution législative » nécessite d’aller de l’avant dans l’élaboration de textes essentiels portant sur des questions lancinantes, telles que le Code de l’investissement, le Code des changes, le Code forestier et le Code des eaux.

Cité dans le communiqué, le président du Parlement a précisé que l’Assemblée attend que le gouvernement soumette des projets de loi relatifs à ces domaines vitaux, ajoute le communiqué.

Bouderbala a, par ailleurs, appelé à la création de « Think Tank » chargés d’étudier les grands dossiers et de proposer des solutions adaptées dans le cadre des prérogatives législatives et de contrôle du Parlement, et ce durant les deux mois restants de l’année en cours, afin que cette période constitue « un point de départ qualitatif » pour l’action parlementaire à venir.

Il a, dans ce contexte, souligné que l’Assemblée « a accompli des réalisations importantes » dans le domaine législatif au cours de la période écoulée, notamment à travers l’adoption de lois majeures telles que la loi modifiant l’article 96 du Code pénal, la loi sur les bâtiments menaçant ruine et la loi sur la responsabilité médicale.

Pour Bouderbala, le Parlement a réussi à regagner une partie de la confiance des citoyens. Il a, toutefois, fait noter que la voie reste ouverte pour davantage de réalisations au service de l’intérêt supérieur du pays, appelant tous les élus du peuple à poursuivre leur action dans un esprit de responsabilité et de sagesse.

Bouderbala a, en outre, fait savoir que l’Assemblée a œuvré, durant la période écoulée, à maintenir la cohérence et l’harmonie avec les pouvoirs exécutif et judiciaire, dans le cadre d’une vision visant à servir l’intérêt supérieur de la Nation et à préserver l’équilibre entre les institutions de l’État.

De leur côté, les participants à la Conférence des présidents ont mis l’accent sur l’importance de la phase actuelle de l’activité parlementaire, marquée par l’examen du projet de budget de l’État pour 2026, dans le cadre d’un travail conjoint avec le Conseil national des régions et des districts.

Ils ont insisté sur la nécessité de rationaliser la présentation des propositions d’articles additionnels au projet de loi de Finances, de manière à garantir leur pertinence, leur efficacité et leur conformité avec les équilibres financiers de l’État.

Concernant les travaux des commissions, les participants ont plaidé pour présence des membres du gouvernement et leur interaction avec les préoccupations et questions des députés, tout en les appelant à tenir compte de leurs propositions, issues des attentes des citoyens.

Par ailleurs, ils ont affirmé l’importance des initiatives législatives présentées par les députés, soulignant la nécessité de renforcer cette pratique et de garantir l’efficacité des propositions de loi, afin qu’elles constituent « une contribution concrète du Parlement à la révolution législative espérée ».

Ils ont, en outre, évoqué les questions écrites adressées par les députés aux membres du gouvernement, appelant ces derniers à leur accorder davantage d’attention, ainsi que les visites de terrain, qui nécessitent, selon eux, une meilleure coordination avec les autorités gouvernementales concernées pour en assurer la réussite.

Il est à rappeler que la Conférence des présidents est un organe consultatif et de coordination regroupant le président de l’Assemblée, ses deux vice-présidents, les assesseurs du président, les présidents des commissions permanentes, les présidents des groupes parlementaires et des représentants des hors groupe.