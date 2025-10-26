La société Euro Cycles a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025. À fin septembre, la production totale de vélos s’établit à 259 274 unités, contre 269 056 unités à la même période de 2024, soit une baisse de 3,6 % sur un an.

Chiffre d’affaires export en baisse

Le chiffre d’affaires à l’export s’élève à 83,3 millions de dinars tunisiens (MDT) au 30 septembre 2025. Ce montant représente une diminution de 13,1 % par rapport à la même période de 2024.

Évolution des engagements bancaires

Les engagements bancaires d’Euro Cycles atteignent 54,995 MDT à fin septembre 2025. Ce niveau marque une hausse de 2,2 % par rapport au 30 septembre 2024, mais une baisse de 7,1 % par rapport au 31 décembre 2024.