L’Homme de Cendres, le chef d’œuvre du cinéaste tunisien Nouri Bouzid, récemment restauré en Italie, s’apprête à sortir sur les écrans tunisiens.

Cette restauration a été réalisée sous l’initiative de Ciné-sud Patrimoine, en collaboration avec la Cineteca di Bologna, la Cinematek de Bruxelles, Cinétéléfilms et le ministère des Affaires culturelles. Elle a été effectuée dans le prestigieux laboratoire L’Immagine Ritrovata de Bologne, 40 ans après la sortie initiale du film.

Après sa première moniale à Bologne, l’avant première nationale de cette version restaurée aura lieu le vendredi 31 octobre à 20h au cinéma Le Rio à Tunis.

En amont de sa sortie, encore sans date précise, une projection de presse se tiendra mardi prochain, dans la matinée, à la salle Taher Cheriaa de la Cinémathèque Tunisienne.

L’après-midi, à partir 15h, Céline Pozzi, cheffe de projet au laboratoire l’Immagine Ritrovata, sera en conversation avec le cinéaste Mohamed Challouf, co-fondateur et vice-président de l’association Ciné Sud Patrimoine qui a joué un rôle essentiel dans la restauration du film.

Cet évènement, organisé par HAKKA Distribution, sera une occasion unique de comprendre le processus de restauration du film et d’échanger sur les enjeux et perspectives actuels de la préservation du patrimoine cinématographique tunisien.

Ecrit et réalisé par Nouri Bouzid, L’Homme de cendres (Rih Es-Sed), un long métrage de fiction de 1 h 49 min, est sorti en 1986. Le film, une production tunisienne réalisées par Cinétéléfilms, a été coproduit par la Société Anonyme Tunisienne de Production et d’Expansion (SATPEC).

Ce film majeur, œuvre d’un cinéaste engagé, a fait l’objet d’une restauration minutieuse menée par la Cineteca di Bologna en partenariat avec la CINEMATEK de Bruxelles. Ces deux institutions majeures, membres de la Fédération internationale des archives du film (FIAF), ont unifié leurs efforts pour redonner vie à cette œuvre emblématique du cinéma tunisien.

La version restaurée de L’Homme de cendres a été présentée en première mondiale le 22 juin dernier, à Bologne, lors du 39e Festival Il Cinema Ritrovato, dans la section Cinemalibero.

Deux autres œuvres essentielles du cinéma tunisien, récemment restaurées, La Noce (1978) et Camera Arabe (1987), ont également fait leur première mondiale au même festival.

La restauration de L’Homme de Cendres et La Noce a été rendue possible grâce à une coopération fructueuse entre des producteurs tunisiens et plusieurs cinémathèques et centres d’archives européens, avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles et l’Association Ciné-Sud Patrimoine.

Depuis plusieurs années, cette association œuvre à la sauvegarde, à la restauration et à la valorisation du patrimoine cinématographique tunisien, arabe et africain. Grâce à son réseau de collaboration avec des institutions prestigieuses comme la Cinematek de Bruxelles, la Cinemateca Portuguesa de Lisbonne, la Cinémathèque de Toulouse, la Cineteca di Bologna, de nombreuse œuvres emblématiques ont été restaurées, telles que Les Baliseurs du désert, Viva la Muerta, Les Dupes, Traversées, Camp de Thiaroye, L’ombre de la terre.

Plusieurs de ces films ont été projetés dans de grands festivals internationaux, comme ceux de Venise, Cannes, Bologne et Lyon, soulignant leur importance patrimoniale et leur résonnance universelle.