La JS Kabylie fait son grand retour en Ligue des Champions de la CAF ce samedi 25 octobre 2025 à 17h00, pour affronter l’US Monastir lors du match retour du deuxième tour préliminaire.

Conscients de l’enjeu de ce rendez-vous, les joueurs de la JSK devront offrir une prestation solide afin de conserver toutes leurs chances de qualification. L’expérience et la détermination seront cruciales face à une équipe tunisienne réputée pour sa solidité à domicile. La réussite de cette rencontre à l’extérieur pourrait conditionner l’accès à la phase de groupes, plaçant ainsi une pression supplémentaire sur les épaules des Kabyles.

Diffusion TV

Les supporters pourront suivre ce choc africain en direct sur BeIN Sports